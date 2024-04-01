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İHA 01.04.2024 13:20

Erzurum'da sağanak bekleniyor

Erzurum’da hafta içi yağmurlu havalar sağanak şeklinde geliyor, sıcaklara artmaya devam edecek.

Erzurum'da sağanak bekleniyor

Erzurum’da 5 günlük hava tahmin raporlarına bakıldığında hafta sonuna doğru yağmurun geldiği görülüyor. Yağmurlar zaman zaman sağanak şeklinde olacak, kuzey ilçelerinde hava sıcaklıkları hafta içinde 25 dereceleri bulacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar batılı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.

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