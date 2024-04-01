Bozkır'da üniversite öğrencileri ramazan kolisi dağıttı

Halkla İlişkiler Programı 2. Sınıf öğrencilerinden Hasan Hüseyin Kolsuz, yardımseverlerin desteği ile hazırlanan ve içinde temel gıda maddeleri bulunan 30 kolinin teslim edildiğini söyledi.

Kolsuz, "Arkadaşlarımızla derste edindiğimiz bilgiler ışığında bir sosyal sorumluluk projesi yapmak istedik. Ramazan ayında olmamız sebebiyle böyle bir projenin daha uygun olacağına karar verdik. Hayırseverlerin destekleriyle ramazan kolisi dağıtımını gerçekleştirdik. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında topluma yardım etmeye ve farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz." dedi.