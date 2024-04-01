Az Bulutlu 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 01.04.2024 13:14

Bozkır'da üniversite öğrencileri ramazan kolisi dağıttı

Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Programı 2. Sınıf öğrencileri Bozkır ilçesi Soğucak Mahallesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ramazan kolisi dağıttı.

Bozkır'da üniversite öğrencileri ramazan kolisi dağıttı

Halkla İlişkiler Programı 2. Sınıf öğrencilerinden Hasan Hüseyin Kolsuz, yardımseverlerin desteği ile hazırlanan ve içinde temel gıda maddeleri bulunan 30 kolinin teslim edildiğini söyledi.

Kolsuz, "Arkadaşlarımızla derste edindiğimiz bilgiler ışığında bir sosyal sorumluluk projesi yapmak istedik. Ramazan ayında olmamız sebebiyle böyle bir projenin daha uygun olacağına karar verdik. Hayırseverlerin destekleriyle ramazan kolisi dağıtımını gerçekleştirdik. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında topluma yardım etmeye ve farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

ETİKETLER
Konya Ramazan Ayı
Sıradaki Haber
Fethi Sekin Şehir Hastanesi uzmanlık eğitimleri için tercih edilebilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:34
Afganistan'ın Gazne vilayetinde mayın patlaması sonucu 9 çocuk yaşamını yitirdi
14:30
İsrail Lübnan'ın güneyine 10 hava saldırısı düzenledi
14:29
WSJ: ABD ve İsrail arasındaki gizli istihbarat mutabakatı endişelere yol açıyor
14:10
AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanacak
14:21
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kalıcı refah artışı sağlayacağız
14:02
Ankara'da yıkım çalışması yapılan binada çökme
Antik kentlerde epigrafi dersi
Antik kentlerde epigrafi dersi
FOTO FOKUS
Yılın 8 ayını kar altında geçiriyorlar
Yılın 8 ayını kar altında geçiriyorlar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ