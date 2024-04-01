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Güncel
İHA 01.04.2024 13:07

İzmir’de oyların 94 bin 435'i geçersiz sayıldı

İzmir’de kesin olmayan sonuçlara göre, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde 94 bin 435 oy geçersiz sayıldı.

İzmir’de oyların 94 bin 435'i geçersiz sayıldı
[Fotograf: İHA]

İzmir’de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre; 3 milyon 459 bin 970 seçmenin olduğu kentte, 2 milyon 726 bin 313 kişi oy kullandı. Kullanılan oyların 2 milyon 631 bin 878’i geçerli sayılırken, 94 bin 435 oy ise geçersiz sayıldı. Mega kentte 733 bin 657 vatandaş ise sandığa gitmedi.

2019 Yerel Seçimlerde 74 bin 528 oy geçersiz sayılırken, 513 bin 3 vatandaş da sandığa gitmemişti. Böylelikle dünkü seçimde İzmirlilerin sandığa gitme oranı yüzde 79.01 olarak gerçekleşirken, 2019 yılında ise bu oran yüzde 84.31 olmuştu. 

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