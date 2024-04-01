Fethi Sekin Şehir Hastanesi uzmanlık eğitimleri için tercih edilebilecek

Fethi Sekin Şehir Hastanesi güçlü bir eğitim hastanesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Mevcut durumda beş eğitim kliniğini ile hizmet veren Fethi Sekin Şehir Hastanesinde radyoloji, psikiyatri, göz hastalıkları ve biyokimya branşlarının klinik başvuruları da Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından kabul edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Şuheda Kaya, şunları kaydetti;

Amacımız hastanemizdeki akademisyen sayısını ve eğitim verme yetkisine sahip klinik sayısını artırmak. Halihazırda kulak burun ve boğaz hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, dermatoloji, üroloji ve acil tıp kliniklerimiz eğitim kliniği statüsündelerdi. Tıpta Uzmanlık Kuruluna yaptığımız başvuru neticesinde radyoloji, psikiyatri, göz hastalıkları ve biyokimya branşlarımız da eğitim kliniği olarak hizmet vermeye başlayacak. Böylelikle Tıpta Uzmanlık Sınavında başarılı olan hekimlerimiz uzmanlık eğitimleri için hastanemiz kliniklerini tercih edebilecekler. Bunlar hastanemizin daha da güçlenmesi demek. Çünkü akademisyen ve eğitim kliniği sayılarının artması aynı zamanda özellikli sağlık hizmetlerinin sayısını artması ve dolayısıyla vatandaşlarımıza özellikli ameliyat ve tedaviler için ilimizde sunulan imkânların artması demek. Hastanemizin zaten böyle bir misyonu ve vizyonu vardı. Biz de bunu devam ettiriyoruz. Hastalarımıza nitelikli sağlık hizmeti ve şehir hastanesi konforunu bir arada sunacağız.

Şu anda Fethi Sekin Şehir Hastanesinde eğitim görevlisi unvanına sahip 43 akademisyen ve 64 Asistan hekim bulunuyor. Şehir Hastanemiz aynı zamanda Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezi statüsünde hizmet veriyor. Akademik kadromuzu güçlendirerek hizmetlerimizi daha da ileriye taşıyacağız. Bu sürecin her aşamasında bizlere destek olan milletvekilimiz Prof. Dr. Erol Keleş hocamıza da ayrıca teşekkür ediyorum.