Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 15:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yedigöller, Kütahya'nın cazibe merkezi olacak
[Fotograf: İHA]
Kütahya'da 29 Ekim 2023 tarihinde açılması planlanan Yedigöller Alanı'nda çalışmalara başladı.
Kütahya'da reglaj çalışmasıyla Yedigöller Alanı projesinin startı verildi.
İçinde 42 bitki ve 30'u aşkın hayvan türünü barındıran Yedigöller Alanı’nın hayata geçirilecek projeyle birlikte sosyal ve kültürel alan olması amaçlanıyor.
Yedigöller Alanı, eğlence alanları, spor alanları, gezinti alanları, sportif alanlar, bisiklet parkurları, yürüme parkurları, kafeteryalar, çocuk köyü, kuş köyü, piknik alanları ve olta balıkçılığı gibi ihtiyaç duyulan her türlü sosyal aktivitenin yapılabileceği yerler olacak.
Etiketler: Kütahya
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