Kütahya'da reglaj çalışmasıyla Yedigöller Alanı projesinin startı verildi.

İçinde 42 bitki ve 30'u aşkın hayvan türünü barındıran Yedigöller Alanı’nın hayata geçirilecek projeyle birlikte sosyal ve kültürel alan olması amaçlanıyor.

Yedigöller Alanı, eğlence alanları, spor alanları, gezinti alanları, sportif alanlar, bisiklet parkurları, yürüme parkurları, kafeteryalar, çocuk köyü, kuş köyü, piknik alanları ve olta balıkçılığı gibi ihtiyaç duyulan her türlü sosyal aktivitenin yapılabileceği yerler olacak.