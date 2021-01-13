Abana'da yaşayan Süha Balıkçı, aracıyla İnebolu'dan ilçeye dönerken yolda yaralı olduğu için uçamayan bir şahin buldu.

Şahini yaralı halde bırakmaya içi el vermedi

Yaralı şahini olduğu yerde bırakıp yoluna devam etmeye gönlünün elvermediğini söyleyen Balıkçı, yanına aldığı şahinin iki gün bakımını yaptı. Balıkçı, hayvanın kendini toparlamasıyla durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Cide ilçesinde de kırsal alanda yaralı bir kızıl şahin olduğu ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibi bölgeye ulaştı.

Jandarma ekiplerince koruma altına alınan kızıl şahin, veteriner kliniğinde tedavisinin yapılmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

