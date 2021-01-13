İklim değişikliği nedeniyle önce hamsinin boyu kısa kaldı, şimdi de balıkların göç yolu değişti.

Karadeniz bölgesinde deniz suyu sıcağının 13-14 civarında seyretmesi balık sürülerinin doğu yerine daha soğuk olan batıya göç etmesine neden oldu.

"Göç hareketi çok erken oldu"

Karadeniz'de tersine göç olayının ilk kez yaşandığını söyleyen Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, "Nisan mayıs ayından sonra balıklar tersine dönerdi. Batıya göçerdi. Bu sene bunu erken tamamladı. Bizim gördüğümüz bu. Göç hareketi çok erken oldu. Çünkü bu sene deniz hiç soğumadı" dedi.

Balık sürüleri soğuk denizleri tercih ediyor

Gürcistan kıyılarında 12 dereceye çıkan su sıcaklığı, Bulgaristan kıyılarında ise 9-10 derece civarında. Durum böyle olunca da, balıklar doğu yerine, batıya doğru gidiyor.

Balıkların daha soğuk denizlere göç etmesi sonucu Karadeniz'deki balık türlerinin de azaldığını ifade eden Malkoç, ''Mezgit olsun ,istavrit olsun bütün balıklar o tarafta daha zengin. Çünkü oranın denizi daha soğuk .Bizim burası daha sıcak" açıklamasında bulundu.

Göç yolunu değiştiren balıkların havaların soğuması ile dönmesi bekleniyor.