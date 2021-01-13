Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 16:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak...
Koronavirüs Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında aşı takvimini görüşmek üzere toplanacak. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?
Türkiye'nin aşı takvimi işliyor. Çinli SinoVac firmasınca üretilen ve Türkiye'ye getirilen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının testleri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına yapıldı.
Acil Kullanım Onayı verilmesi durumunda Türkiye'de aşılama başlayacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu bu kez aşının test sonuçlarını ve aşılama çalışmalarını görüşmek üzere toplanacak.
Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ndeki toplantı saat 18:00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında başlayacak.
Toplantının ardından aşılama çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalar bekleniyor.
Sıradaki Haber
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz