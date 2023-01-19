Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 19:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yaralı alaca baykuşlar Doğu Koruma ekiplerine emanet
Tunceli'de vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 2 alaca baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından koruma altına alındı.
Tunceli’de iki ayrı noktada kanatları kırık ve yaralı şekilde alaca baykuş gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, alaca baykuşları alarak tedavi ve beslenmelerini yapmak üzere kuruma getirdi.
Kanatlarında kırıklar tespit edilen biri dişi biri erkek baykuşların, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nde görevli veteriner hekim tarafından tedavilerine başlandı. Beslenmeleri de ihmal edilmeyen baykuşlar, iyileşmeleri halinde yeniden doğal ortamlarına bırakılacak.
Etiketler: Tunceli
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