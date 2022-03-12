Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yalova'da bugün aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları (10-20 santimetre) bekleniyor.

Akşam saatlerinden itibaren kar yağışlarının etkisini arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları (20 santimetre ve üzeri) görüleceği tahmin ediliyor.

Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte buzlanma, don ve tipiye bağlı ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.