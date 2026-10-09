Ömer Çelik: Özgür Özel yalan ve iftira siyaseti yapıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Esenler Belediyesi 2026-2027 Kültür Sanat Sezonu açılış töreninin ardından Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon soruşturmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözleriyle ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti'ni Cumhuriyet tarihinde en yüksek düzeyde siyasi kapasiteyle yöneten lider olduğunu ifade etti.

Çok partili hayat döneminde Türkiye Cumhuriyeti'ni bu derece yüksek kapasiteyle, bilgelikle, dirayetle, siyasi performansla yöneten bir liderin görülmediğini kaydeden Çelik, "Bırakın Türkiye'yi yönetmeyi, Cumhurbaşkanımız dünya siyasetine yön veren birkaç liderden bir tanesidir. Dolayısıyla bırakın Özgür Özel'in böyle bir konuda değerlendirme yapmasını, Türkiye'yi yönetme konusunda ilkokul düzeyinde, dünya siyaseti konusunda ise anaokulu düzeyinde bile bilgisi olmayan birisi olarak bu cümleleri kurması haddine düşmez." diye konuştu.

Çelik, CHP'yi bir hırsızlık şebekesine elleriyle teslim etmiş, kendi partisini yönetememiş birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetim kapasitesini, performansını değerlendirme konusunda herhangi bir yeteneğinin söz konusu olmadığını söyledi.

Türkiye'nin çevresinde yaşanan savaşlara ve gerilimlere değinen Çelik, "Türkiye'yi bir istikrar adası, bütün dünyanın gözü önünde bir cazibe merkezi, dünyadaki sorunların çözüleceği diplomasi masalarının adresi haline getiren liderliktir Recep Tayyip Erdoğan. Özgür Özel'in 'İstifa etsin.' demesinin kendisinin aynaya bakıp da söylemesinden başka bir değeri yoktur." dedi.

"Dolandırıcılık, fon şeytanlığı yapanlar mutlaka bedelini ödeyecek"

Özel'in fon soruşturmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayarak konuştuğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız bir irade koydu, devlet başkanı olarak dedi ki 'Hiçbir şey karanlıkta kalmayacak, her şey açığa çıkacak.' Dolandırıcılık, fon şeytanlığı yapanlar, vatandaşımızın hakkını gasbedenler mutlaka bedelini ödeyecek. Bu kim olursa olsun. Hakkı gasbedilmiş vatandaşlarımızın da hakları kendilerine iade edilecek. Bu yapılırken de bunun parası bu fon dolandırıcılarından alınacak, devletin, milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak. Çünkü bütün bu sistemler milletin emanetidir."

Konuya ilişkin yasa çıkarılacağını, Fon Kurulu'nun toplantılarının sürdüğünü ve süratli bir şekilde kararların alındığını belirten Çelik, bu süreçte Özel başta olmak üzere muhalefetin yalan ve iftira siyaseti yaptığını, her gün ellerinde patlayan gayriahlaki bir yaklaşıma imza attıklarını dile getirdi.

Bu konuda çok temel bir prensip ortaya koyduklarını ifade eden Çelik, "Hangimizin arkadaşı, akrabası, çalışanı, sevdiği, tanıdığı olsun olmasın, bu işle ilgili bir iddia varsa sonuna kadar üstüne gideriz. Masum olanlar masumiyet karinesinden zaten yararlanır, suçlu olanlar da maliyenin ve adliyenin ortak çalışması neticesinde tespit edildiği zaman gereken bedel ödenir, gereken cezalandırma süreçleri başlar." diye konuştu.

Çelik, ilk andan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Adalet ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının koordinasyon içinde bu işi çözmek için çalışmalara başladıklarını, bütün iradenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olduğunu belirtti.

"Fon meselesinde bir siyasi linç kampanyası yürütülmeye çalışılıyor, buna müsaade etmeyiz"

Yeni Parti başta olmak üzere muhalefetin bu meselenin açığa çıkması gibi bir derdi olmadığını dile getiren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar bu meseleyi vesile addedip bir siyasi linç kampanyası yapmaya çalışıyorlar. Siyasi linçle mücadele etme konusunda acayip deneyimli bir partiyiz. Kurulduğumuz günden itibaren siyasi lince maruz kaldık. Kapatma davasından darbe girişimine kadar her türlüsüyle mücadele etmiş bir partiyiz ve bütün bunlar karşısında bir adım bile geri adım atmamış, 'Yürüyelim arkadaşlar.' demiş bir lidere sahibiz. Ne insanların siyasi linç kampanyasıyla hedef gösterilmesine ne de biriyle ilgili bir iddia varsa bunun siyasi himayeyle örtbas edilmesine müsaade ederiz. Siyasi linç kampanyalarıyla yalanlar üreterek bakanlarımıza, genel başkan yardımcılarımıza, AK Parti'mizin kurumsal kimliğine ama en önemlisi Cumhurbaşkanımıza ve ailesine saldıran olursa buna en net cevabı veririz. Bu iş artık haddini aşmıştır. Burada fon meselesindeki sıkıntıları gidermek için yaptığımız çalışmaları istismar ederek bir siyasi linç kampanyası yürütülmeye çalışılıyor, buna müsaade etmeyiz. Biz siyasi linçe de karşıyız, siyasi örtbas etmeye de karşıyız, kim olursa olsun. Elinde belge, bilgi olan adliyeye götürsün, bilgiyi versin. Siyasi linç yoluyla önce 'İddia, duyum, şöyleymiş, böyleymiş.' diyerek insanları linç ediyorlar, ondan sonra yalan çıktığı zaman özür dilemiyorlar. Öbür taraftan, birileri çıkıp da birileri hakkında iddia varsa bunu siyasi olarak himaye etmeye çalışıyorsa bu da karşısında bizi bulur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine karşı siyasi linç kampanyası yürütmeye çalışanlara karşı en yüksek mücadele seviyesine geçtiklerini belirten Çelik, "Herkes haddini bilsin. Memleketin iyiliği için söyleyeceği bir şey, bildiği bir yolsuzluk, dolandırıcılık varsa yargıya intikal ettirmek istediği, onun takip edilmesi için biz de onlara yardımcı olalım." ifadelerini kullandı.

"Bu siyasetçilerde utanma olsa dünkü yalanlarından sonra özür dilerler, onu bile dileyemiyorlar"

Çelik, "siyasetçi kılığındaki siyasi yankesicilerin, maaşlı haber aparatlarının, operasyon elemanlarının ve yalan haber üretim merkezlerinin her türlü iftirayı atabileceklerini zannettiklerini ancak kendilerinin o siyasi iftiraları, iftira sahiplerinin alnına tabela olarak yapıştırmaya muktedir olduklarını" dile getirdi.

Fon dolandırıcılarıyla sonuna kadar mücadele edeceklerini vurgulayan Çelik, "Özellikle Yeni Parti'de örgütlenmiş, yuvalanmış, belediyeler üzerinden kurulmuş hırsızlık şebekesiyle de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sokağa çıkmaması gereken adamlar, kendi yol arkadaşları tarafından rüşvetle, şantajla suçlananlar, her şeyleri ortalığa dökülmüş, her türlü pis işin içinde yer almış kişiler tutmuşlar bize bugün ahlak dersi vermeye çalışıyorlar." dedi.

Çelik, muhalefetin siyaset üzerinde vesayet kurmaya çalıştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz vesayetle mücadele konusunda çok deneyimliyiz. Türkiye'nin en karanlık dönemlerinde, siyasi iktidarımız bu kadar güçlü, bu kadar konsolide değilken bile bu şebekelerin hakkından gelmişiz. Ortaya bir iddia, yalan atılıyor, hadi ispat et. 'Şu kadar para, bu kadar bilmem ne varmış, şu şuna şunu söylemiş, bu buna şunu söylemiş.' Bu haberleri yapanların maaşlı, sahte haber üretme merkezi olduğunu bilmiyor muyuz? Bu siyasetçilerde utanma olsa dünkü yalanlarından sonra birazcık özür dilerler, onu bile dileyemiyorlar, çok büyük bir lütufmuş gibi konuşuyorlar."