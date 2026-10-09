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TRT Haber 09.10.2026 22:56

İletişim Başkanı Duran'dan Suudi Arabistan'daki havalimanı saldırılarına tepki

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Suudi Arabistan’ın güneyinde yer alan Abha Uluslararası Havalimanı ile Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na düzenlenen saldırıları şiddetle kınıyorum" açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanı Duran'dan Suudi Arabistan'daki havalimanı saldırılarına tepki

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın devamı şu şekilde:

"Sivillerin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan bu saldırılar, bölgenin barış ve huzurunu tehdit eden, gerilimi tırmandıran kabul edilemez eylemlerdir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye olarak, bölgede yeni çatışmaların önlenmesini, ihtilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesini kuvvetli bir şekilde savunuyoruz.

Kardeş Suudi Arabistan’la dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyor; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum"

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Burhanettin Duran İletişim Başkanlığı Suudi Arabistan
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