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TRT Haber 10.10.2026 00:23

Sosyal medyada yaş sınırlamasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de

Sosyal medyada yaş sınırlamasını düzenleyen "Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre sosyal medya ağ sağlayıcıları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Yönetmelik 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

Sosyal medyada yaş sınırlamasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de

Yönetmeliğe göre sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak.

15-18 yaş grubuna ise çocuklara özgü, güvenlik ve gizlilik önlemleri içeren ayrı hizmet sunulacak.

Yaş doğrulaması e-Devlet üzerinden oluşturulan belirteçle yapılacak.

Çocuk hesapları varsayılan olarak gizli olacak; canlı yayın, kişiselleştirilmiş reklam ve ardışık içerik akışı sunulamayacak.

Mevcut hesaplar için yaş doğrulama süreci 31 Mart 2027’ye kadar tamamlanacak.

Yönetmelik, 1 Kasım 2026’da yürürlüğe girecek.

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