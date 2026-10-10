Sosyal medyada yaş sınırlamasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de

Yönetmeliğe göre sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak.
15-18 yaş grubuna ise çocuklara özgü, güvenlik ve gizlilik önlemleri içeren ayrı hizmet sunulacak.
Yaş doğrulaması e-Devlet üzerinden oluşturulan belirteçle yapılacak.
Çocuk hesapları varsayılan olarak gizli olacak; canlı yayın, kişiselleştirilmiş reklam ve ardışık içerik akışı sunulamayacak.
Mevcut hesaplar için yaş doğrulama süreci 31 Mart 2027’ye kadar tamamlanacak.
Yönetmelik, 1 Kasım 2026’da yürürlüğe girecek.
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