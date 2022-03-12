Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında dümen arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre boyundaki ATOLL isimli tanker için, KURTARMA-6, KURTARMA-7 ve KURTARMA-11 Römorkörlerimiz ile KEGM-3 botumuz ivedilikle bölgeye sevk edilerek gemi Kuruçeşme’ye demirletildi.” ifadeleri kullanıldı.