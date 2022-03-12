Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 03:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı’nda gemi arızası
[Fotoğraf: AA]
15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında dümen arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre uzunluğundaki gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında dümen arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre boyundaki ATOLL isimli tanker için, KURTARMA-6, KURTARMA-7 ve KURTARMA-11 Römorkörlerimiz ile KEGM-3 botumuz ivedilikle bölgeye sevk edilerek gemi Kuruçeşme’ye demirletildi.” ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstanbul Boğazı
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