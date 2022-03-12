Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 02:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da mobilya atölyesinde yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta müdahale edildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Mehmet Akif Gök'e ait atölyenin talaş bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince boyahane ve diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Dumandan etkilenen 3 kişiye, ambulansta müdahale edildi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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