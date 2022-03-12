Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 02:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kayıp olarak aranan kişi Düzce'de ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
Antalya'daki evinden ayrılan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan tır şoförü, Düzce'de aracının içinde ölü bulundu.
Antalya'daki evinden Düzce'deki bir fabrikaya hammadde boşaltmak için ayrılan Ersoy Hakyemez'den haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.
Hakyemez'in tırının geçtiği güzergahlardaki MOBESE kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, aracın en son Düzce'de görüldüğünü tespit etti.
Hammadde boşalttığı fabrikanın otoparkında bulunan tırın içini inceleyen ekipler, Hakyemez'i hareketsiz buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Hakyemez'in hayatını kaybettiğini belirledi.
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