Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 02:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'da çıkan orman yangını ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.
Etiketler: Orman Yangını Yangın İtfaiye Tekirdağ
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