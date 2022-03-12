Denizli'yi Antalya'ya bağlayan kara yolunun yüksek noktalarında akşam kar etkili oldu.

Kazıkbeli, Cankurtaran, Akça ve Çaylı mevkilerinde karın şiddetini artırması nedeniyle zincirleme trafik kazaları meydana geldi.

Trafik ekipleri, araçların Denizli ve Antalya yönüne geçişlerine izin vermedi.

Kelleci Kardeşler mevkisi ile Serinhisar ilçesinde ekipler, yoldaki çalışmalar tamamlanıncaya kadar araçları bekletti.

Bölgede, Karayolları ile belediye ekipleri, kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı. Çalışmada Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı iş makineleri de kullanıldı.

Ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren çalışmasının ardından yol, kontrollü olarak çift yönlü ulaşıma açıldı.

Trafik ekiplerinin sürekli kontrol ettiği güzergahta, yolda kalan bazı araçların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, zorlu hava şartları nedeniyle bazı sürücülerin araçlarını yol kenarına bırakmak zorunda kaldığı görüldü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü yolda mahsur kalan vatandaşlara, Türk Kızılay ve AFAD ekiplerince yiyecek ve içecek dağıtıldı. Vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.

Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde kar nedeniyle yolda kalan araçlar, ulaşımın çift yönlü kapanmasına neden olmuştu.