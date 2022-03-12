Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 01:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da zincirleme kaza: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ankara Yolu Caddesi'nde Ankara istikametine seyreden bir otomobil, Yüksek İhtisas Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle aynı istikamette seyreden başka bir araca çarptı.
Arkadan gelen 9 aracın da kazaya karışmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Kaza nedeniyle trafik akışı bir süreliğine yan yollardan sağlandı.
Kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Bursa
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