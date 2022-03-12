Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 01:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta ekipler yolu kapanan köydeki hasta için seferber oldu
Sivas'ta kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, Özel İdare ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan kalp hastası Durdu Öztürk'ün rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.
Kar nedeniyle ambulansın köye ulaşamaması üzerine Özel İdare ekiplerinden yardım istendi.
İş makinesinin açtığı yolda ilerleyen sağlık ekibi, ilk müdahalesini köyde yaptıkları Öztürk'ü ambulansla Gemerek Devlet Hastanesine götürdü.
Etiketler: Sivas Kar Yağışı Hava Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi
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