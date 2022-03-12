Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 02:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da düzenlenen sahte içki operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Fethiye Grup Amirliği ekipleri, sahte alkole bağlı olayları önlemek amacıyla çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 43 litre etil ve 5 litre el yapımı alkol ile alkol yapımında kullanılan 31 kit ele geçirildi. Şüpheli A.B. yakalandı.
Öte yandan, ekiplerce kent girişindeki uygulama noktasında durdurulan otomobilde 96 şişe sahte alkol bulundu. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Sahte Alkol Sahte İçki Muğla
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