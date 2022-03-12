Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 03:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulundu.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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