Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 03:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'ya yoğun kar uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Yalova için yoğun kar uyarısında bulundu. Vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yalova'da bugün aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları (10-20 santimetre) bekleniyor.
Akşam saatlerinden itibaren kar yağışlarının etkisini arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları (20 santimetre ve üzeri) görüleceği tahmin ediliyor.
Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte buzlanma, don ve tipiye bağlı ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Yalova
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