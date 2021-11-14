Altınova ilçesine bağlı Geyikdere köyünde muhtar olan Emine Türker, köy halkının zor olan hasat dönemine gönüllü olarak yardım ediyor.

Köy halkıyla sürekli iç içe olduğunu belirten Türker, köydeki tüm işlere gidip köylülere yardımcı olmaya çalışıyor:

"Kivi hasadı yoğun ve zorlu geçen hasat dönemidir. Her yıl bir üreticimizin bahçesine giderek onlara yardım ediyorum. Köy halkımızın sürekli yanında olmak ve onlara yardım etmek istiyorum. Köydeki tüm işlere muhtar olarak gidip yardımcı olmaya çalışıyorum. Vatandaşımızın yanında olmak, onların sorunlarını dinlemek ve çözmek bir muhtarın en önemli görevlerinden biridir."

‘Kadın dayanışmasına önem veriyor’

Kivi üreticisi Ahmet Gezer'de muhtardan gördükleri desteğin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Gezer, "Kendisi hiç bir işi ayırt etmeden fırsat oldukça yanımıza geliyor. Kivinin üretiminde su çok önemli. Muhtarımız bölgemizdeki yapılması planlanan baraj için de büyük emek harcıyor." dedi.

Bahçe çalışanlarından Nuray Tunalı ise Emine Türker'in hasat dönemi bahçeye gelerek yanlarında çalıştığını anlatarak, kadın dayanışması içinde olduklarını ifade etti.