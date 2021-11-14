Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
İnegöl'de polise mukavemette bulunan şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polise mukavemette bulunarak hastane kapısını kıran şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'da eşiyle tartışan M.A, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine zorluk çıkardı.
Polislerin ikna çabaları sonuç vermeyince sağlık işlemleri için İnegöl Devlet Hastanesine getirilen M.A, Acil Servis girişindeki kapıyı tekmeleyerek kırdı.
Hastanede işlemleri tamamlanan M.A, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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