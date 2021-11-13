Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 16:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta bir kişi yol kenarında ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta yol kenarında 33 yaşındaki Gökhan Gökgöz’ün cansız bedeni bulundu.
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yol kenarındaki bir arazide hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde 33 yaşındaki Gökhan Gökgöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından Gökgöz'ün cenazesi, hastaneye kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor.
Etiketler: Kahramanmaraş Polis
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