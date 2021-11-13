Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kozan'da üç otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Adana’na yaşanan kazada, Haluk K.’nın kullandığı otomobil, önce seyir halindeki Atilla Ö. Yönetimindeki otomobile, ardından İsmail İ. İdaresindekindeki araca çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İsmail İ, hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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