Türkiye Gençlik Vakfı tarafından gerçekleştirilen Kültür Sanat Okulu projesinde bu yıl 70 genç buluştu.

Projede kültür-sanat dünyasının duayen isimleriyle bu alana ilgili öğrencileri bir araya geliyor. Edebiyattan müziğe, resimden mimariye birçok alanda bilgi aktarımı gerçekleşiyor.

2019 yılında 120 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen projede, kültür sanat alanında öne çıkan isimler, 30 dersten oluşan müfredat boyunca bilgi ve birikimlerini gençlere aktarmıştı.

70 öğrenci mülakatla seçildi

Tamamen ücretsiz olan program için yapılan yoğun başvurular arasından 70 öğrenci programa katılmaya hak kazandı.

24 hoca ile 4 hafta sonu boyunca devam eden programda Mimar Serkan Akın, Prof.Dr. Celaleddin Çelik, senaryo yazarı İhsan Kabil, yazar Gökdemir İhsan, şair ve yazar Ali Ural, hattat ve müzehhip Ali Rıza Özcan ile Dr. Savaş Şafak Barkçin gibi birçok önemli isim gençlerle buluştu.

Vakfın genel merkez binasında gerçekleştirilen Kültür Sanat Okulu’nun ilk dersini sanat tarihçisi İsmail Erdoğan ve Ömer Lekesiz verirken, Yusuf Kaplan gençleri yalnız bırakmadı.