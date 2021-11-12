Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 15:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Aşı yaptırmayan genç kız koronavirüse yenik düştü
[Fotoğraf: DHA]
Osmaniye'de 17 yaşındaki Selma Gülce, koronavirüs nedeniyle entübe edildiği hastanede 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
10'uncu sınıf öğrencisi Selma Gülce, koronavirüs nedeniyle fenalaşınca 28 Ekim'de, Osmaniye Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Sağlık durumu ağırlaşan genç kız, entübe edildi.
Hastanede 15 gün yaşam mücadelesi veren Gülce, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Aşı yaptırmadığı öğrenilen Selma Gülce'nin cenazesi, Hasanbeyli ilçesindeki Kızıldere köyü mezarlığında toprağa verildi.
Etiketler: Koronavirüs
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