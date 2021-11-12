Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 15:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Isparta'da düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis şüphelisi 6 kişinin Afyonkarahisar'dan, Isparta'ya geleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kişileri iş bulma ve para kazanma vaadiyle dolandıran, sahte hesap, mail, para hesapları oluşturan, yasa dışı bahis sitelerinde gelir elde eden 6 şüpheli yol kontrol noktasında gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Isparta
Sıradaki Haber
Kuzey Makedonya'da disleksili çocuklara kitap desteği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz