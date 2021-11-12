Disleksi, son yıllarda bireylerde görülme sıklığı artan hastalıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Özel öğrenme güçlüğü olarak tanımlanan disleksi, yine özel eğitim metodları kullanılarak belli ölçüde düzeltilebiliyor.

Kuzey Makedonya’nın Kalkandelen şehrindeki Uluslararası Maarif Okulları, öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere yönelik bir projeyi hayata geçirdi.

28 eser sesli kitaba dönüştürüldü

"Disleksili Çocuklar İçin Sesli Kitaplar" projesi kapsamında hazırlanan malzemeler öğetmenlere teslim edildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Maarif Okulları Müdürü Ali Sedat Aslan, "Öğrencilerimiz artık belli başlı temel kaynak veya edebi türde kitapları dinleyerek daha rahat anlayabilme imkanına sahip olacaklar" dedi.

Proje kapsamında 28 hikaye kitabı sesli kitaba dönüştürüldü. Yaklaşık iki ay süren hazırlığın ardından seslendirilen kitaplar, Kalkandelen ve çevresindeki kırk üç ilköğretim okulunun yetkililerine teslim edildi.

"Sosyal çevreden soyutlanmaların önüne geçtik"

İlkokul ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerine yönelik proje ile disleksili öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesi ve akranları arasında fırsat eşitliğinin sağlanması hedefleniyor.

Proje Koordinatörü Siandra Mehmeti, "Bu proje ile hem öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin sosyal çevrelerinden soyutlanmalarının önüne geçmeyi hem de eğitim hayatlarına katkıda bulunmayı amaçladık" dedi.