Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 12:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de aranan 15 kişi yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 15 kişi yakalandı.
Kayseri'de Asayiş Şube ekipleri aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 19 kişinin yakalanmasına yönelik 28 adrese operasyon düzenledi.
Hırsızlık suçlarından 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.S. ve 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.M. ile çeşitli suçlardan 6 yakalama emri ile 3 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nın aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.
Yakalanan 15 kişi cezaevine gönderildi. 4 firariyi yakalama çalışmaları sürüyor.
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