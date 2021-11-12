Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 11:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'daki 'change' operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildi
Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen 'change' operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şube ekipleri ile İnterpol Daire Başkanlığı, otomobil hırsızlığı, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Takibin ardından şüphelilere 9 Kasım'da Samsun İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yakalanan 10 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Kaçakçılık Polis Samsun
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