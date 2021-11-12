Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri, Çankaya ilçesindeki bir depoda sahte kozmetik ürün bulunduğu bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda 15 bin 316 sahte kozmetik ürün bulundu. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin, Etimesgut'ta iki ayrı depoya düzenlediği baskınlarda ise 3 milyon 900 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Şüpheli iki kişi yakalandı.