Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da binlerce sahte kozmetik ürün ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da düzenlenen iki ayrı operasyonda, 15 bin 316 adet sahte kozmetik ürün ile 3 milyon 900 bin boş makaron ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri, Çankaya ilçesindeki bir depoda sahte kozmetik ürün bulunduğu bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonda 15 bin 316 sahte kozmetik ürün bulundu. Bir şüpheli gözaltına alındı.
Ekiplerin, Etimesgut'ta iki ayrı depoya düzenlediği baskınlarda ise 3 milyon 900 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.
Şüpheli iki kişi yakalandı.
Etiketler: Ankara Kaçakçılık Makaron Polis
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