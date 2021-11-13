Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de çalışanı tarafından darbedilen pazarcı hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde pazar yerinde yanında çalışan işçi tarafından darbedilen manav, yaşamını yitirdi.
Ödemiş'teki Malazgirt Sokak'ta kurulan pazarda meyve sebze satan 57 yaşındaki İsmail Duran ile 5 yıldır yanında çalışan 37 yaşındaki N.K. arasında tartışma çıktı.
N.K'nin darbetmesi sonucu başını kaldırıma çarpan Duran, olay yerinde hayatını kaybetti.
Polis ekiplerince gözaltına alınan N.K, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
İsmail Duran'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Etiketler: İzmir
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