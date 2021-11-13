Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 14:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Emekli öğretmen çiftliğinde ölü bulundu
[Fotoğraf: DHA]
Aydın’da emekli beden eğitimi öğretmeni 55 yaşındaki Hakan Atalay, büyükbaş hayvan yetiştirdiği çiftliğinde ölü bulundu.
Aydın’ın Efeler ilçesinde, kendisine ait hayvan çiftliğinde, cansız bedeni bulunan emekli beden eğitim öğretmeni Hakan Atalay'ın, beslediği boğalardan birinin boynuz darbesiyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Atalay'ın aldığı boynuz darbesiyle kasık bölgesinden yaralandığı ve olay sırasında yalnız olduğu çiftlikte kan kaybından hayatını kaybettiği belirtildi.
Hakan Atalay'ın cenazesi, Afyonkarahisar'a götürüldü.
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