Mardin'de halkın can ve mal güvenliğinin sağlanmasının yanında sosyal faaliyetlere de ağırlık veren jandarma ekipleri, yeşil alanların korunması ve artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Jandarma ekipleri Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak adına bin 111 fidan dikimi gerçekleştirdi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığında düzenlenen etkinliğe katıldı.

Tuğgeneral Sel burada, jandarma ekipleriyle fidan dikti.

Jandarma, düzenli olarak fidan dikim faaliyetlerine devam edecek.