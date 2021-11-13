Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 15:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mardin'de içecek yüklü tırın dorsesi yandı
[Fotoğraf: AA]
Mardin'de seyir halindeyken alev alan tırın dorsesinde hasar oluştu.
Mardin’in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen tırın dorsesi seyir halindeyken alev aldı.
Alevleri fark eden sürücü, yol kenarına çektiği tırın ön kısmını dorsesinden ayırdı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkan yangın söndürüldü. Yangın, dorse ve içindeki içeceklerde hasara yol açtı.
Sıradaki Haber
Kozan'da üç otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz