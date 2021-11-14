Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresinde yapım çalışması sebebiyle Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 38-40. ve Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerinde yapım, Kırıkhan-Hatay yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Aydın-Muğla yolunun 6-8. kilometrelerinde Çiftlikköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 21-44. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle (Tokat-Sivas istikameti) trafiğe kapatıldığından bu bölümde ulaşım, bölünmüş yolun diğer kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.

Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 44-46. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sanat yapıları imalatları çalışması sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 4-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma sol şeritten iki yönlü izin veriliyor.