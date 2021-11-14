İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonlarınca son iki ay içerisinde fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçundan 4 otel ile bir kafeye 90'ar gün, 2 ikamete 30'ar gün süreyle kapatma cezası verildi.

Açıklamada, il genelindeki tüm konaklama yerlerinde kamu sağlığını ve ahlakını tehdit eden fuhuş faaliyetlerinin sıkı bir şekilde takip edilmeye devam edileceği kaydedildi.

- Kumar oynayan 6 kişiye 8 bin 16 lira ceza

Trabzon'da, bir iş yerinde kumar oynayan 6 kişiye 8 bin 16 lira para cezası uygulandı.

Ortahisar ilçesindeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerce operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kumar oynayan 6 kişi suçüstü yakalandı.

Şahıslara toplam 8 bin 16 lira para cezası kesildi, kumar masalarındaki 150 liraya el konuldu.

İşletme sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

- Uyuşturucu madde ele geçirildi

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsü A.S.S'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar kubar esrar ile bonzai ele geçirildi.

Ekiplerce gerçekleştirilen başka bir çalışmada da A.K'nin üzerinde bonzai ile uyuşturucu madde kullanımına yarayan cam düzenek ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.