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Güncel
AA 29.05.2024 21:49

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Yalova'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, "Riskli Bölge Dar Alan Narko Sokak" çalışmaları kapsamında, S.U. ve K.E'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

2 zanlı tutuklandı

Takibe alınan S.U. ve K.E. yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Adli makamlardan alınan arama kararının ardından zanlıların ikametlerinde narkotik köpeği Zeytin eşliğinde yapılan uyuşturucu aramalarında 6 kilogram sentetik uyuşturucu, uzun namlulu tüfek, tabanca ve 27 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U. ve K.E, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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