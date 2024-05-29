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Güncel
AA 29.05.2024 20:51

Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.

Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde temini ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

4 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda ekipler, M.E, E.Ö. ve E.B'nin bulunduğu araçta yaptığı aramada, sentetik ecza ve 14,17 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Öte yandan, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şüpheli T.A, Safranbolu ilçesinde yakalandı.

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