Cumhuriyet Mahallesinde bir serada henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, kısa sürede kontrol altına aldığı yangını söndürdü.

Serada hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.