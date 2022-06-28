Bursa'da alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Sever Sokak'ta bulunan bir barakada yangın çıktı. Barakada yaşayan aile, dumanları fark ederek dışarı çıkıp durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri, çevre güvenliğini sağlarken itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonucu 5 kişilik ailenin yaşadığı baraka kullanılamaz hale geldi.