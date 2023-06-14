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Güncel
AA 14.06.2023 23:06

Yalova'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

Yalova'da 6 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Yalova'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

Yalova kent merkezi, Çiftlikköy ve Çınarcık ilçelerinde 7 Nisan-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen 6 hırsızlık olayının failini yakalamak için polis, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi'ndeki (PTS) görüntüleri inceledi.

Görüntülerdeki kişinin N.M. (40) olduğunu tespit eden polis, şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ekipler, zanlının çaldığı iddia edilen 6 cep telefonu, altın kolye, 4 çeyrek altın, gram altın, 2 altın yüzük, 2 altın bileklik, 6 kol saati, 2 güneş gözlüğü, 2 bin 200 lira, 40 avro, bisiklet, araç anahtarı, kredi kartları ve kimlik gibi çok sayıda eşyanın bulunması için de çalışma başlattı.

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