Aksaray’da komandolardan gururlandıran gösteri

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Aksaray’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikler çerçevesinde Aksaray 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda İl Jandarma Komutanlığı Komando Birliği'nin gösterisi beğeniyle izlendi. Tüfek gösterisi, yürüyüş ve çeşitli gösterilerle vatandaşlara unutulmaz bir sahne sergileyen komando ekipleri vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı.

Gösterilerin ardından Aksaray caddelerinde uygun adımla yürüyüp “Her Türk asker doğar” sloganları atan komandolar hem gururlandırdı hem de duygulandırdı. Kaldırımlarda komando ekiplerinin geçişini izleyen 7’den 70’e tüm vatandaşlar fotoğraf çekti.