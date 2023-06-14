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Güncel
AA 14.06.2023 21:44

Çorum'da çeşitli operasyonlarda ele geçirilen kaçak ürünler imha edildi

Çorum'da çeşitli operasyonlarda ele geçirilen sahte içki üretiminde kullanılan eşyalar, kaçak içki ve tütün ürünleri imha edildi.

Çorum'da çeşitli operasyonlarda ele geçirilen kaçak ürünler imha edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen ürünlerden savcılık soruşturması tamamlananlar, Akkent Mahallesi'ndeki hafriyat alanında yakıldı.

Polis ekipleri, kaçakçılık ürünlerinin imhası sırasında çevrede güvenlik önlemleri aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Oğuzcan Taşdemir, gazetecilere, "2022 yılında yapılan 75 kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri 20 milyon lira civarında olan 2 ton tütün, yaklaşık 15 ton kaçak alkollü içki, 7 milyon civarında kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı), 690 paket kaçak sigara, bugün oluşturulan komisyon huzurunda yakılarak imha edilmiştir." dedi.

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