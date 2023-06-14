Çok Bulutlu 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 14.06.2023 19:52

Van'da dron destekli trafik denetimi yapıldı

Van'ın Tuşba ilçesinde dron destekli trafik denetimi yapıldı.

Van'da dron destekli trafik denetimi yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, trafikte can, mal güvenliğini sağlamak ve kazalara neden olabilecek ihlalleri önlemek amacıyla denetim yaptı.

Van-Erciş Karayolu Ticaret Borsası Kavşağı'nda gerçekleştirilen dron destekli denetimde, kural ihlali yapan sürüler uyarıldı, bazı sürücüler hakkında da cezai işlem uygulandı.

Ekiplere teşekkür eden sürücüler, bu tür denetimleri can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından olumlu karşıladıklarını belirtti.

ETİKETLER
Van Trafik Denetim
Sıradaki Haber
Batman'da özel gereksinimli öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:24
ABD’de COVID-19 yardım fonundan 280 milyar dolardan fazla para çalındı
21:22
Kocaeli'de 10 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
21:19
Almanya’da 3 kişi, terör örgütü DHKP-C üyesi suçlamasıyla yargılanmaya başladı
21:03
Fed politika faizini sabit tuttu
21:29
Kırıkkale'de sağanak nedeniyle dereler taştı
21:16
Kosova Polisi: Sırp güçlerince klasik bir adam kaçırma gerçekleşti
Öksüz kalan yaban keçileri "Munzur" ve "Dersim" besici aileye emanet
Öksüz kalan yaban keçileri "Munzur" ve "Dersim" besici aileye emanet
FOTO FOKUS
Kırıkkale'de sağanak nedeniyle dereler taştı
Kırıkkale'de sağanak nedeniyle dereler taştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ