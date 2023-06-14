Ardahan Valisi Öner, jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı

Öner, mesajında, ülkenin ve milletin huzuru için çalışan jandarma teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bilgi, birikimi ve tecrübesiyle halkın selameti, devletin bekası, milletin birlik ve beraberliği için yüksek vazife şuuruyla görev yapan jandarma teşkilatının geçmişten günümüze huzur ve güvenliğin en önemli teminatlarından birisi olduğunu vurgulayan Öner, şunları kaydetti:

"Terörden asayişe, trafik denetimden organize suçlara kadar geniş bir sahada görevini başarıyla sürdüren jandarma teşkilatımız, bu temel görevlerinin yanı sıra toplumla ilişkiler noktasında da önemli hizmetlerde bulunarak devlet-millet kaynaşmasına vesile olmaktadır. Bu önemli görevleri ifa ederken şehitlik ve gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımızın yaptığı fedakarlıklar hiçbir zaman unutulmayacak. Aziz hatıraları milletimizin kalbinde sonsuza kadar yaşayacaktır. Gücünü kanunlardan, desteğini aziz milletimizden alan jandarma teşkilatımızın yasalara, demokratik değerlere, temel hak ve hürriyetlere bağlı olarak her zaman suç ve suçlularla mücadelesini etkin bir şekilde sürdüreceğine inanıyoruz."