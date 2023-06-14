Rize'de otomobil çay bahçesine yuvarlandı

Kaza, Kendirli Beldesi’nde meydana geldi. E.G. kontrolündeki otomobil, sürücünün henüz bilinemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çay bahçesine devrildi.

Devrilmenin etkisiyle çay bitkilerinin üzerinde yaklaşık 25 metre sürüklenen araçta bulunan E.G. ve F.G. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptıkları ihbarın üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aracın içerisinden yaralı olarak çıkan E.G. ve F.G. kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.